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18:18, 31 декабря 2023Россия

Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о непобедимости Российской армии

Министр обороны Шойгу: Российская армия в очередной раз показала непобедимость

Кадр: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих заявил, что российская армия в очередной раз доказала свою непобедимость и способность «громить врага в любых условиях». Текст его речи опубликован на официальном Telegram-канале ведомства.

В своей речи Шойгу отметил, что, вопреки всем надеждам и помощи коллективного Запада, все планы противника пошли прахом. Министр обороны также поблагодарил военнослужащих за проявленные на поле боя стойкость и героизм, а также пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и скорейшей победы.

«Наши боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, — все Герои. Они всегда будут жить в наших сердцах. Помощь семьям российских военнослужащих останется безусловным приоритетом нашей работы сейчас и в будущем», — заявил Шойгу.

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      Наталья Обрядина
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