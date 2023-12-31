Шуфутинский и Чеботина пострадали из-за голой вечеринки Ивлеевой

Шуфутинский и Чеботина не выступят с Киркоровым из-за вечеринки Ивлеевой

Эстрадные певцы Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский косвенно пострадали из-за участия Филиппа Киркорова в «голой вечеринке» блогершы Анастасии Ивлеевой. Они не смогут выступить с поп-королем из-за его «отмены», сообщает «МК».

По данным издания, телеканалы объявили Киркорову бойкот из-за его присутствия на скандальном мероприятии. Планировалось, что артист исполнит с Чеботиной совместную композицию, за которую он получил награду «Песня года», а с Шуфутинским выступит на концерте «Наш Новый год», который покажут на Первом канале. Однако теперь этого не произойдет.

При этом Чеботина получила выгодное предложение из-за инцидента с Киркоровым — она заменит певца на новогоднем концерте в Москве и получит за выступление большой гонорар.

Ранее стало известно, что руководство московского ночного клуба «Мутабор», где прошла «голая вечеринка», планирует подать иск к Ивлеевой. Администрация утверждает, что «аморальное мероприятие» испортило репутацию заведения, и требует компенсацию в размере 70 миллионов рублей.