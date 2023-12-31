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18:03, 31 декабря 2023Ценности

Россиянам дали советы по выбору идеального ювелирного украшения в подарок

Эксперт Находкина: в подарок следует выбирать классические ювелирные украшения

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Россиянам рекомендовали выбирать в подарок классические ювелирные украшения. Таким советом в беседе с «Лентой.ру» поделилась совладелец ювелирной компании Flawless Наталья Находкина. Также она рассказала и другие секреты по выбору идеального украшения в подарок.

«Не опирайтесь в выборе подарка на собственные представления о прекрасном. То, что считаете красивым лично вы, совсем не обязательно понравится другому человеку. Как следствие, не стоит быть слишком самонадеянными в выборе ювелирного украшения в качестве подарка», — отметила Находкина.

Также специалист рекомендовала обратиться за помощью к профессионалам. Она рассказала, что современные технологии позволяют подделывать камни таким образом, что определить это без помощи специального оборудования сложно даже геммологам.

Отдавайте предпочтение сертифицированным ювелирным изделиям. Наличие сертификата на камень свидетельствует о его подлинности и стопроцентном качестве

Наталья Находкинасовладелец ювелирной компании Flawless

По мнению Находкиной, следует выбирать несложные дизайны и строгие лаконичные классические формы.

«Отталкивайтесь в своем выборе от общепринятых норм. Существует так называемая нетленная классика, которая идет практически всем и, скорее всего, понравится каждой представительнице прекрасного пола. Это, например, пусеты с бесцветными или цветными бриллиантами или теннисный браслет из драгоценных камней. Кроме того, не стоит останавливать свой выбор на камнях большей каратности в ущерб их характеристикам», — объяснила она.

Кроме того, по словам специалиста, необходимо учитывать личные особенности человека, которому предназначено украшение.

«Каждая брюнетка или зеленоглазая блондинка просто обязана иметь изумруды. Также на брюнетках отлично смотрятся рубины, ну а турмалин параиба — просто беспроигрышный вариант для любой блондинки. Такой подарок точно запомнится надолго», — заключила Находкина.

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      Алена Шевченко
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