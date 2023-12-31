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10:23, 31 декабря 2023Россия

Стало известно число отвечающих за ПВО военных в новогоднюю ночь

Около 1,8 тысячи военных ПВО будут находиться на дежурстве в новогоднюю ночь

Фото: РИА Новости

Около 1800 военных первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) будут находиться на боевом дежурстве в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, на весь период новогодних каникул к боевому дежурству будут привлечены около 20 тысяч военнослужащих.

Также уточняется, что армия ПВО-ПРО выполнила все подготовительные мероприятия, запланированные на 2023 год.

Вечером 29 декабря стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Для атаки использовались ракеты «Ольха» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. В результате обстрела пострадали 109 человек, 25 из них тяжело ранены.

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