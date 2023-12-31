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12:37, 31 декабря 2023Мир

Стало известно имя нового главы МИД Израиля

Новым главой МИД Израиля стал министр энергетики Исраэль Кац

Фото: Unsplash

Правительство Израиля назвало имя нового главы министерства иностранных дел страны. ТАСС сообщает, что на эту должность утвердили министра энергетики Исраэля Каца.

Из заявления правительства стало известно, что Кац сменил на должности Эли Коэна. Он, в свою очередь, занял должность министра энергетики и инфраструктуры. Также сообщается, что названные изменения должны быть одобрены израильским парламентом — Кнессетом.

В начале декабря бывший глава МИД Израиля Коэна заявил, что что деятельность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша угрожает всеобщему миру. По мнению политика, одна из статей устава ООН представляют собой поддержку ХАМАС.

До этого Коэн обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в искажении реальности. Он раскритиковал высказывание турецкого лидера, назвавшего Израиль террористическим государством.

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