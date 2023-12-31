Стало известно о превосходстве одного вида российского вооружения над украинским

Депутат Госдумы Саблин: Россия превзошла Украину по качеству беспилотников

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады БПА ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин заявил, что Россия превзошла Украину по качеству беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Саблин подчеркнул, что вооружение российской армии не уступает по качеству украинскому. «У меня в бригаде представлены все виды дронов, которые у нас есть на сегодняшний день. Мы можем поражать противника от переднего края и до всей глубины территории Украины», — подчеркнул Саблин.

Он также обратил внимание на качество одного вида дронов — FPV-дронов. Собеседник агентства подчеркнул, что дальность их ударов составляет до 32 километров, тогда как дальность украинских дронов не превышает 22 километров. «Наши FPV практически ничем не "давятся"», — заключил депутат Госдумы.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил об абсолютном превосходстве российской военной техники над украинской. В частности, речь идет об авиации, артиллерии, средствах космической и радиоразведки.

