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11:46, 31 декабря 2023Наука и техника

Стало известно о превосходстве одного вида российского вооружения над украинским

Депутат Госдумы Саблин: Россия превзошла Украину по качеству беспилотников

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады БПА ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин заявил, что Россия превзошла Украину по качеству беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Саблин подчеркнул, что вооружение российской армии не уступает по качеству украинскому. «У меня в бригаде представлены все виды дронов, которые у нас есть на сегодняшний день. Мы можем поражать противника от переднего края и до всей глубины территории Украины», — подчеркнул Саблин.

Он также обратил внимание на качество одного вида дронов — FPV-дронов. Собеседник агентства подчеркнул, что дальность их ударов составляет до 32 километров, тогда как дальность украинских дронов не превышает 22 километров. «Наши FPV практически ничем не "давятся"», — заключил депутат Госдумы.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил об абсолютном превосходстве российской военной техники над украинской. В частности, речь идет об авиации, артиллерии, средствах космической и радиоразведки.

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