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16:17, 11 декабря 2023Наука и техника

Полковник заявил о превосходстве российского вооружения над украинским

Полковник Матвийчук: у российского оружия огромное превосходство над украинским

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У российского оружия огромное превосходство над украинским, заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«Если взять полностью соотношение по передовым вооружениям: по бронетанковой технике у нас абсолютное превосходство, по авиации абсолютное превосходство, в артиллерии превосходство по положению где-то, наверное, 15/1, по силам и средствам разведки мы их превосходим в техническом виде, я имею в виду радиоразведку, космическую разведку», — заявил эксперт. Он добавил, что если взять любую технику, превосходство будет на стороне России.

Матвийчук также отметил, что Украина в нынешних условиях держится лишь на запасах, предоставленных НАТО.

Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять Российской армии из-за превосходства ее вооружения. Он заявил, что Вооруженные силы РФ обгоняют украинскую армию по качеству и количеству авиации, дальнобойных ракет, артиллерии.

В октябре стало известно, что военнослужащие ВСУ жалуются на российские среднекалиберные орудия, которыми наносится сильный ущерб солдатам. В частности, речь идет о снарядах 30-мм автоматических пушек 2А42 советской разработки. Снаряды из этих пушек, установленных на боевых машинах пехоты, могут серьезно травмировать или увечить военных.

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      Алина Гончарова
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