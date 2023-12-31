В Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения Украине

Жители Амстердама провели демонстрацию против поставок вооружения Украине

Жители Амстердама провели новую демонстрацию за мир и против поставок вооружения Украине. Шествие из десятков людей с белыми флагами прошло на центральной площади Дам, а затем прошли по городским улицам под бой барабанов, передает ТАСС.

Демонстранты, которых, по словам одной из организаторов, насчитывалось порядка 50 человек, выразили протест против поставок западными странами оружия Киеву. В частности, они не поддержали решение властей Нидерландов поставить Вооруженным силам республики (ВСУ) истребители F-16.

«Думаю, что лидеры западных стран больше не хотят давать деньги Зеленскому, они устали от него. Они хотят выйти из этого конфликта, не потеряв при этом своего лица. Мы же всегда были уверены в том, что Россия победит», — заявила активистка Перта Оттенхоф.

По ее мнению, украинский вопрос постепенно отходит на второй план из-за обострения ситуации в секторе Газа. Однако одновременное существование стольких геополитических кризисов приводит к тому, что «люди начинают привыкать к войнам, насилию, пыткам». Оттенхоф возмутилась, что местное правительство только способствует продолжению конфликтов.

«Они планируют передать истребители F-16 на Украину, передают запчасти для F-35 Израилю, чтобы бомбить сектор Газа. И все это за наши деньги. Голландское правительство даже не выступает за прекращение огня в Газе. Это просто нездоровая ситуация», — заключила она.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам подготовил 18 истребителей F-16 для поставки Киеву. По его словам, этот шаг станет одной из важнейших частей военной поддержки Украины.