В Финляндии заявили о связанной с закрытием границ с Россией сложности

Премьер-министр Финляндии Орпо: закрытие границ с Россией усложняет жизнь людей

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что закрытие границ с Россией усложняет жизнь людей и организаций. Об этом он высказался в новогоднем обращении, опубликованном на сайте правительства страны.

Орпо подчеркнул, что связанные с мигрантами проблемы на восточной границе Финляндии никуда не исчезли. «Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, которые помогут остановить (...) миграцию. Закрытие границы [с Россией] усложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий», — рассказал политик.

При этом он заявил, что безопасность Финляндии и ее границ останется приоритетной. Орпо заявил о неготовности идти на компромисс в этом вопросе.

15 декабря сообщалось, что сухопутная граница между Финляндией и Россией была закрыта до 14 января 2024 года. Ранее власти Финляндии заявляли о желании принять такое решение, так как их не устроило то, что в страну устремились беженцы из России.

