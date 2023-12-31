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15:43, 31 декабря 2023Мир

В Финляндии заявили о связанной с закрытием границ с Россией сложности

Премьер-министр Финляндии Орпо: закрытие границ с Россией усложняет жизнь людей

Фото: Lauri Heino / IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что закрытие границ с Россией усложняет жизнь людей и организаций. Об этом он высказался в новогоднем обращении, опубликованном на сайте правительства страны.

Орпо подчеркнул, что связанные с мигрантами проблемы на восточной границе Финляндии никуда не исчезли. «Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, которые помогут остановить (...) миграцию. Закрытие границы [с Россией] усложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий», — рассказал политик.

При этом он заявил, что безопасность Финляндии и ее границ останется приоритетной. Орпо заявил о неготовности идти на компромисс в этом вопросе.

15 декабря сообщалось, что сухопутная граница между Финляндией и Россией была закрыта до 14 января 2024 года. Ранее власти Финляндии заявляли о желании принять такое решение, так как их не устроило то, что в страну устремились беженцы из России.

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