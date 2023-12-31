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21:41, 31 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о повреждении более 60 процентов объектов инфраструктуры за год

Власти Киева заявили о повреждении более 60% объектов инфраструктуры за 2023 год

Фото: Maksym Polishchuk / Globallookpress.com

Власти Киева заявили о повреждении более 60 процентов объектов инфраструктуры города за 2023 год. Как уточнил начальник городской военной администрации украинской столицы Сергей Попко, в течение года повреждения или разрушения получили 63 процента объектов.

По его словам, в теплый период года тысячи специалистов работали 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к грядущему отопительному сезону.

29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Как заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.

Атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области.

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      Марина Совина
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