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22:53, 31 декабря 2023Россия

В Кирове отменили праздничные гуляния в поддержку Белгорода

Власти Кирова отменили массовые праздничные гуляния из-за трагедии в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Власти Кирова отменили массовые праздничные гуляния из-за трагедии в Белгороде. Об этом заявил глава администрации города Вячеслав Симаков в своем Telegram-канале.

«В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия. Прошу отнестись с пониманием. Берегите себя», — написал он.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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