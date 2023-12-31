В Кирове отменили праздничные гуляния в поддержку Белгорода

Власти Кирова отменили массовые праздничные гуляния из-за трагедии в Белгороде

Власти Кирова отменили массовые праздничные гуляния из-за трагедии в Белгороде. Об этом заявил глава администрации города Вячеслав Симаков в своем Telegram-канале.

«В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия. Прошу отнестись с пониманием. Берегите себя», — написал он.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.