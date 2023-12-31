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16:50, 31 декабря 2023Спорт

В США боксеров-трансгендеров допустят до женских турниров

Федерация бокса США допустит трансгендеров до женских турниров с 2024 года

Фото: Unsplash

Федерация бокса США (USA Boxing) допустит трансгендеров до женских турниров с 2024 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, спортсменам необходимо будет сделать заявление о смене пола, провести операцию и проходить гормональные тестирования, результаты которых демонстрировать федерации. Отмечается, что боксеры в возрасте до 18 лет должны выступать в соответствии с полом своего рождения.

Ранее Международная федерация плавания ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. Спортсмены-трансгендеры должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам. Также их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномоля на литр.

Международный олимпийский комитет в 2015 году ввел правило относительно трансгендеров. Согласно ему любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение.

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      Анастасия Борисова
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