В США боксеров-трансгендеров допустят до женских турниров

Федерация бокса США допустит трансгендеров до женских турниров с 2024 года

Федерация бокса США (USA Boxing) допустит трансгендеров до женских турниров с 2024 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, спортсменам необходимо будет сделать заявление о смене пола, провести операцию и проходить гормональные тестирования, результаты которых демонстрировать федерации. Отмечается, что боксеры в возрасте до 18 лет должны выступать в соответствии с полом своего рождения.

Ранее Международная федерация плавания ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. Спортсмены-трансгендеры должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам. Также их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномоля на литр.

Международный олимпийский комитет в 2015 году ввел правило относительно трансгендеров. Согласно ему любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение.