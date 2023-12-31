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15:18, 31 декабря 2023Россия

Власти введут ограничения для желающих переселиться в Россию

Желающие переселиться в Россию должны будут подтвердить знание языка

Фото: Michael Parulava / Unsplash

Власти введут ограничения для соотечественников, проживающих за рубежом и желающих добровольно переселиться в Россию. Они будут должны подтвердить знание русского языка, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Нововведение вступит в силу 1 января 2024 года. «Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — уточняется в документе.

Подтвердить владение языком может документ об образовании на территории России, полученный после 1 сентября 1991 года, либо в другой стране, где русский является одним из государственных языков. Также в качестве доказательства можно предъявить решение комиссии по результатам собеседования.

В начале декабря Госдуму внесли законопроект, уточняющий понятие «соотечественник». По словам, депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, законопроект призван убрать лазейку, которая позволяет под видом «соотечественников» переселяться в Россию мигрантам, образовавшим собственные независимые государства.

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      Александра Качан
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