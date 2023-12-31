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12:46, 31 декабря 2023Россия

Жителей российского региона призвали остаться дома на фоне удара по Белгороду

Власти Курской области призвали жителей оставаться дома после удара по Белгороду

Фото: Reuters

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона остаться дома на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом он написал в Telegram.

Глава еще одного российского региона — губернатор Воронежской области Александр Гусев — объявил в Telegram-канале об отмене праздничных мероприятий. «Уверен, наши жители отнесутся к такому решению с пониманием», — подчеркнул он.

В своих обращениях Старовойт и Гусев принесли соболезнования родным и близким пострадавших при ударе по Белгороду.

По последним данным, в результате удара ВСУ по Белгороду пострадали 108 человек, еще 24 спасти не удалось. 31 декабря Минобороны России сообщило о нанесении ответного удара по украинским военнослужащим, причастным к атаке на Белгород.

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      Алан Босиков
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