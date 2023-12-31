Жителей российского региона призвали остаться дома на фоне удара по Белгороду

Власти Курской области призвали жителей оставаться дома после удара по Белгороду

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона остаться дома на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом он написал в Telegram.

Глава еще одного российского региона — губернатор Воронежской области Александр Гусев — объявил в Telegram-канале об отмене праздничных мероприятий. «Уверен, наши жители отнесутся к такому решению с пониманием», — подчеркнул он.

В своих обращениях Старовойт и Гусев принесли соболезнования родным и близким пострадавших при ударе по Белгороду.

По последним данным, в результате удара ВСУ по Белгороду пострадали 108 человек, еще 24 спасти не удалось. 31 декабря Минобороны России сообщило о нанесении ответного удара по украинским военнослужащим, причастным к атаке на Белгород.

