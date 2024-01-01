Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:06, 1 января 2024Россия

В Чечне появился восьмой город

Кадыров объявил о появлении в Чечне нового города Ойсхар
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture / Globallookpress.com

В Чечне появился новый город Ойсхар, об этом глава региона Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале.

По словам политика, в понедельник, 1 января, вступает в силу закон, подписанный Кадыровым ранее. «Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхар», — объявил глава региона.

Он добавил, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Кадыров считает, что статус города положительно отразится на дальнейшем развитии населенного пункта. Он пообещал привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию. Политик надеется создать благоприятные условия для бизнеса.

На данный момент в Чечне восемь городов — Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар.

Ранее Кадыров заявил, что рад быть частью исторического момента, когда граждане России могут выразить поддержку и доверие президенту Владимиру Путину.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о реакции Зеленского на слова Залужного о провале ВСУ

      В Израиле отменили один из законов судебной реформы Нетаньяху

      В Чечне появился восьмой город

      Раскрыты потери ВСУ из-за плана НАТО по Крыму

      Мадуро заявил о конце эпохи западных империй

      Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

      Обращение Зеленского к Крыму назвали больными измышлениями

      В российском регионе предупредили о распространении фейков о нападении на школу

      На Украине штурмом взяли квартиру из-за фейерверка

      В российском регионе задержали напавших на участников СВО мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости