В Чечне появился восьмой город

Кадыров объявил о появлении в Чечне нового города Ойсхар

В Чечне появился новый город Ойсхар, об этом глава региона Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале.

По словам политика, в понедельник, 1 января, вступает в силу закон, подписанный Кадыровым ранее. «Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхар», — объявил глава региона.

Он добавил, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Кадыров считает, что статус города положительно отразится на дальнейшем развитии населенного пункта. Он пообещал привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию. Политик надеется создать благоприятные условия для бизнеса.

На данный момент в Чечне восемь городов — Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар.

Ранее Кадыров заявил, что рад быть частью исторического момента, когда граждане России могут выразить поддержку и доверие президенту Владимиру Путину.