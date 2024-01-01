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11:30, 1 января 2024Россия

На Сахалине начали готовиться к цунами

МЧС: на Сахалине объявлена угроза цунами

Фото: Lena Bauermeister / Unsplash

На острове Сахалин объявлена тревога из-за угрозы цунами, в некоторых районах включена система оповещения, население эвакуируется в безопасные зоны. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Под удар могут попасть прибрежные части западного побережья, уточнили в пресс-службе. Там рекомендовали всем находящимся в прибрежной части Татарского пролива покинуть опасную зону и укрыться на возвышенностях.

Позднее с сайта сахалинского ГУ МЧС удалили публикацию о тревоге и эвакуации населения. Как сообщили ТАСС в ведомстве, эвакуация не проводится.

1 января в Японии примерно в 16:00 по местному времени произошли два землетрясения магнитудой 7,4 и 5,7. Они были зафиксированы у западного побережья. В нескольких японских префектурах была объявлена угроза цунами, волны высотой до метра обрушились на побережье города Вадзима в префектуре Исикава.

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      Варвара Кошечкина
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