На Сахалине начали готовиться к цунами

МЧС: на Сахалине объявлена угроза цунами

На острове Сахалин объявлена тревога из-за угрозы цунами, в некоторых районах включена система оповещения, население эвакуируется в безопасные зоны. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Под удар могут попасть прибрежные части западного побережья, уточнили в пресс-службе. Там рекомендовали всем находящимся в прибрежной части Татарского пролива покинуть опасную зону и укрыться на возвышенностях.

Позднее с сайта сахалинского ГУ МЧС удалили публикацию о тревоге и эвакуации населения. Как сообщили ТАСС в ведомстве, эвакуация не проводится.

1 января в Японии примерно в 16:00 по местному времени произошли два землетрясения магнитудой 7,4 и 5,7. Они были зафиксированы у западного побережья. В нескольких японских префектурах была объявлена угроза цунами, волны высотой до метра обрушились на побережье города Вадзима в префектуре Исикава.