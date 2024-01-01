Новое мощное землетрясение произошло в Японии

Метеоагентство: в японской Исикаве произошло еще одно мощное землетрясение

Новое мощное землетрясение произошло в Исикаве. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

По данным агентства, магнитуду землетрясения оценивают в 4,6. Уточняется также, что сила толчков составила около трех баллов по японской шкале.

При этом незадолго до этого в Исикаве сейсмологи зафиксировали еще одно мощное землетрясение. Тогда же сила толчков достигала 7 баллов по японской шкале.

1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Было зафиксировано несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно.

В Главном метеорологическом агентстве Японии оценили их магнитуду в 5,7, 6,1 и 7,4. В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после толчков. На западе Японии остановили движение скоростных поездов. Без света остались около 32,5 тысячи домов. Позднее также сильные волны зафиксировали в районе Тоямы и острова Вадзима, входящего в префектуру Исикава.