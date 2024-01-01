Нарколог назвал лучший способ снять симптомы похмелья

Врач Дружинин рассказал о лайфхаке с витамином С от похмелья

Есть лайфхак, который гарантированно помогает справиться с похмельем, рассказал врач-нарколог Первого медицинского университета им И.М. Сеченова Николай Дружинин. Лучший способ снять симптомы похмелья он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас я вам расскажу лайфхак от похмелья, о котором знают все наркологи. Чтобы избавиться от похмелья, нужно вывести из организма алкоголь. Для этого уже более 20 лет применяется препарат метадоксин. Также я советую пить побольше воды, витамин С, ибупрофен от головной боли. Этот лайфхак гарантированно поможет вам справиться с похмельем», — поделился специалист.

Ранее диетолог Шона Уилкинсон перечислила четыре домашних рецепта, которые помогут при похмелье. По ее словам, облегчить симптомы с утра могут расторопша, рассол, лимон, а также мятный или имбирный чай.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказывал, что помогают при похмелье шоколад и орехи. Он объяснил, что при употреблении алкоголя в организме падает концентрация магния. Чтобы восполнить потерянный микроэлемент, нужно есть продукты с его высоким содержанием.