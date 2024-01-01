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07:10, 1 января 2024Наука и техника

Российские десантники получили 2,5 тысячи единиц военной техники в 2023 году

МО: десантники ВС РФ получили в 2023 году 2,5 тысячи единиц военной техники

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Воздушно-десантные войска России в 2023 году получили более 2,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Среди новейших образцов тяжелого вооружения, поступивших в войска, стоит отметить самый современный танк — Т-90М "Прорыв", а также хорошо зарекомендовавшие себя в ходе проведения специальной военной операции боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" и БТР-82А», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также в распоряжение десантников попадают РСЗО «Ураган» и «Град», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», танки Т-72 Б3М, модернизированные самоходные орудия «Нона-С» и «Вена», минометные комплексы «Сани». Они усиливают боевые возможности подразделений, а применение переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» позволяет эффективно бороться с воздушными целями.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении для военнослужащих заявил, что российская армия в очередной раз доказала свою непобедимость и способность «громить врага в любых условиях». Он отметил, что, вопреки всем надеждам и помощи коллективного Запада, все планы противника пошли прахом.

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      Александра Синицына
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