Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:27, 1 января 2024Среда обитания

2023 год в Москве назвали одним из самых теплых

Синоптик Позднякова: 2023-й в Москве вошел в число самых теплых лет с 1879 года

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Прошедший год в Москве вошел в число шести самых теплых с 1879 года. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее данным, среднюю температуру в городе замеряли с превышением нормы в 0,9 градуса. Таким образом, этот год оказался в числе самых теплых с конца XIX века. При этом синоптик напомнила, что самым теплым, с аномалией в плюс 1,8 градуса, остался 2020 год.

В этот же год самые большие положительные аномалии столбик термометра показывал в марте, апреле и сентябре. В то же время четыре месяца 2023 года оказались с отрицательной аномалией — самым холодным был июль.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам рождественские морозы. Он добавил, что с 1 по 5 января в столице ожидаются аномально низкие показатели столбика термометра.

Помимо этого, россиянам рассказывали об экстремальной погоде на Новый год. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на половине территории России ожидались сильные морозы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Кто я? Кем я хочу быть?» Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором

      Макрон упомянул Россию в новогоднем обращении к гражданам Франции

      В МИД России высказались об обстреле Донецка в новогоднюю ночь

      2023 год в Москве назвали одним из самых теплых

      «Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве

      В Одессе оказался поврежден объект портовой инфраструктуры

      Крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце зарегистрировали в новогоднюю ночь

      Фитнес-тренер предложила план возвращения к занятиям после паузы

      В МИД России обвинили Запад в попытке подтолкнуть сербов к перевороту

      Бузова прокомментировала слухи о сближении с Давой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости