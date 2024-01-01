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22:23, 1 января 2024Россия

В российском регионе предупредили о распространении фейков о нападении на школу

Минобразования Северной Осетии опровергло фейки о нападении на школу

Фото: Globallookpress.com

Министр образования Северной Осетии Элла Алибекова предупредила о распространении в соцсетях фейков о нападении на школу. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Она опровергла эту информацию, подчеркнув, что все сведения были проверены правоохранительными органами и спецслужбами, ситуация находится на контроле.

Алибекова заявила, что, по данным органов безопасности, канал, распространяющий фейки о нападении на школу, может быть создан одним из украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), чтобы посеять панику, оказать воздействие на людей.

По словам министра образования, подобные каналы появились во многих городах России, в них неизвестные обещали устроить теракты в учебных заведениях и размещали аналогичные фото. В случае с Северной Осетией распространители дезинформации упоминали школу в Беслане.

В декабре десятилетняя девочка сообщила о готовящемся теракте в школе Беслана, чтобы пошутить над одноклассниками. Полицейские также установили больше 10 детей, которые пересылали фейковые сообщения.

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      Марина Совина
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