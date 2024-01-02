Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 2 января 2024Мир

Еще одна страна присоединилась к БРИКС

Al Ekhbariya: Саудовская Аравия присоединилась к объединению БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Еще одна страна — Саудовская Аравия — присоединилась к объединению БРИКС. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

Это сообщение подтверждает портал Alarabiya.net.

Власти Саудовской Аравии называли БРИКС полезным и важным инструментом для улучшения международного экономического сотрудничества.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС, что его страна не присоединится к объединению. По его словам, страна не отказывается от двусторонних связей и придерживается приверженности увеличения торговых и инвестиционных потоков.

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС назвали глупостью.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На село в Воронежской области упал боеприпас с российского самолета. Что известно о случившемся?

      Стало известно о взрыве в Кривом Роге

      В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия и ЛЭП

      Во Франции задержали 12 человек за попытку освободить нелегалов

      Еще одна страна присоединилась к БРИКС

      Десятки автомобилей столкнулись в российском регионе

      Редкое оптическое явление заметили в Московской области

      Россиянин напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу

      Расходы бюджета Украины в декабре назвали рекордными

      В РФС рассказали о переговорах с УЕФА по поводу матча с Сербией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости