Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море

Sky News: хуситы запустили две крылатые ракеты по американскому кораблю

Сторонники хуситского движения «Ансар Алла» выпустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, однако не попали в него. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене.

Отмечается, что две крылатые ракеты были выпущены по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря. По информации телеканала, в ночь на 2 января в Красном велись «ожесточенные столкновения» между американским кораблем и катерами хуситов.

Позднее Sky News Arabia уточнил, что хуситы обстреляли корабль с большого расстояния, но попасть не смогли.