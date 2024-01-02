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09:17, 2 января 2024Мир

Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море

Sky News: хуситы запустили две крылатые ракеты по американскому кораблю

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Сторонники хуситского движения «Ансар Алла» выпустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, однако не попали в него. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене.

Отмечается, что две крылатые ракеты были выпущены по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря. По информации телеканала, в ночь на 2 января в Красном велись «ожесточенные столкновения» между американским кораблем и катерами хуситов.

Позднее Sky News Arabia уточнил, что хуситы обстреляли корабль с большого расстояния, но попасть не смогли.

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      Екатерина Подвигина
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