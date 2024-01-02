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16:53, 2 января 2024Бывший СССР

Расходы бюджета Украины в декабре назвали рекордными

Депутат Рады Железняк: расходы бюджета в декабре составили рекордные $10,5 млрд
Ярослав Железняк

Ярослав Железняк. Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Расходы украинского бюджета составили 398 миллиардов гривен (примерно 10,5 миллиардов долларов) в декабре. О рекорде сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в Telegram.

«Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины», — говорится в публикации. При этом, как напомнил нардеп, Украина смогла привлечь 350 миллиардов гривен (около 9,1 миллиарда долларов).

В декабре 2023 года в результате девальвации на валютном межбанковском рынке курс украинской гривны обвалился и побил антирекорд. Как сообщалось, в ходе торгов на площадке Bloomberg курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что девальвацию гривны стимулирует правительство республики, которое стремится справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения зарубежной помощи.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Европейский союз (ЕС) согласует выделение 50 миллиардов Киеву в начале февраля 2024 года. По ее словам, заблокировано не только решение о выделении финансовой помощи стране, но и решение о пересмотре бюджета ЕС как такового.

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      Кристина Есикова
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