Курс гривны побил антирекорд

Курс доллара на Украине поднялся до 38,06 гривны в результате девальвации

В результате девальвации на валютном межбанковском рынке курс украинской гривны обвалился до 38 за доллар и побил антирекод. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе торгов на площадке Bloomberg курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, девальвацию гривны стимулирует правительство Украины, которое стремится справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения зарубежной помощи. Также на курс гривны влияют и негативные настроения украинцев на фоне обсуждения нового законопроекта о мобилизации, который стимулирует миграцию и спрос на валюту.

Ранее Украина и ее союзники задумались о «рискованных» вариантах финансирования Вооруженных сил республики (ВСУ). В случае если Запад не сможет дальше оказывать помощь Киеву, власти могут пойти на повышение налогов, обесценивание гривны или запуск печатного станка и массовую эмиссию гривны для повышения поступлений денег в бюджет.

Представитель Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко заявил, что страну ждет скорый крах в случае прекращения поддержки западными странами. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес объяснил, что партнеры Киева переключились на израильско-палестинский конфликт, кроме того, проблемой для Украины могут стать политические споры внутри США.