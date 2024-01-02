Российский военный ударом ноги отбросил украинский боеприпас

RusVesna: российский военный ударом ноги отбил сброшенный с дрона боеприпас ВСУ

Российский военнослужащий ударом ноги отбросил боеприпас, который сбросили с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

На кадрах, снятых дроном противника, видна группа российских военных. Один из них ударом ноги отбросил гранату, которую сбросили с квадрокоптера. Снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда бойцам.

В декабре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российским военным средствами радиоэлектронной борьбы удалось посадить дрон ВСУ без последующей детонации боеприпаса.

В том же месяце издание Newsweek со ссылкой на украинского командира писало, что Российская армия превосходит ВСУ по количеству FPV-беспилотников в зоне проведения специальной военной операции.