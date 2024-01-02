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15:49, 2 января 2024Спорт

Руни уволили с поста главного тренера через три месяца после назначения

Уэйн Руни уволен с поста главного тренера «Бирмингема»

Фото: Action Images / Matthew Childs / Reuters

Бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни уволили с поста главного тренера «Бирмингема» через три месяца после назначения. Об этом сообщается на сайте команды.

Под руководством Руни команда одержала две победы и потерпела девять поражений в Чемпионшипе. В последнем матче под руководством британца «Бирмингем» был разгромлен «Лидсом» со счетом 0:3. Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера станет Стив Спунер.

После 26 матчей «Бирмингем» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшпипа, набрав 28 очков. Лидирует «Лестер Сити» с 65 очками.

В Английской премьер-лиге Руни запомнился выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он пять раз выигрывал чемпионат Англии и завоевал кубок Лиги чемпионов. На счету Руни 53 матча в 120 матчах сборной Англии.

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      Анастасия Борисова
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