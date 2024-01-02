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12:47, 2 января 2024Бывший СССР

Стало известно о десятках тысяч политзаключенных на Украине

Правозащитница Шеслер: в украинских тюрьмах — десятки тысяч политзаключеных

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

В украинских тюрьмах содержатся десятки тысяч политзаключеных, а сотни инакомыслящих украинцев и вовсе пропали. Об этом заявила украинская правозащитница, политэмигрантка Лариса Шеслер, ее слова приводит портал MK.RU.

По словам общественницы, украинцев отправляют в тюрьмы за любое проявление несогласия с политикой Киева, в том числе за лайки в соцсетях.

«Уровень репрессий по отношению к политическим оппонентам правящего на Украине режима сегодня носит беспрецедентный характер (...) На Украине политзаключенных десятки тысяч. И мы видим, за что людей там приговаривают к 12—15 годам. Люди, которые 10 лет назад высказывались за дружбу РФ и Украины, сегодня уже являются преступниками», — объявила Шеслер.

Она отметила, что в тюрьмах содержатся как обычные граждане, так и известные общественные деятели.

Ранее служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения в поддержке России главе политической партии «Союз левых сил» Максиму Гольбарбу.

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      Марк Леонов
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