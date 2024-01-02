Стало известно о шести взрывах над Белгородом

Shot: над Белгородом прозвучало минимум шесть взрывов

В небе над Белгородом прозвучало минимум шесть взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По их данным, в других районах Белгородской области также были слышны громкие звуки. Другой информации на данный момент нет.

В 12:06 по московскому времени в Белгороде объявили воздушную тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытия.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.