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12:36, 2 января 2024Россия

Стало известно о шести взрывах над Белгородом

Shot: над Белгородом прозвучало минимум шесть взрывов

Кадр: Telegram-канал Shot

В небе над Белгородом прозвучало минимум шесть взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По их данным, в других районах Белгородской области также были слышны громкие звуки. Другой информации на данный момент нет.

В 12:06 по московскому времени в Белгороде объявили воздушную тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытия.

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30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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