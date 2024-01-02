Стало известно о температурном рекорде в Москве

Метеоролог Позднякова: ночь на 2 января в Москве стала самой холодной за 28 лет

Ночь на 2 января стала самой холодной с 1996 года. Об температурном рекорде стало известно из публикации главного специалиста ИА «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, запись опубликована в ее Telegram-канале.

По сообщению Поздняковой, за последние 28 лет столбик термометра не опускался ниже 20 градусов.

«Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для этой даты января. На ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса. Последний раз подобные сильные морозы были в Москве в 1996 году, минус 21,3 градуса», — написала в блоге метеоролог.

Ранее Позднякова сообщала, что прошедший год в Москве вошел в число шести самых теплых с 1879 года.