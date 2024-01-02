В одной из областей Украины произошли взрывы

В Винницкой области на западе Украины прогремели взрывы

В Винницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Винницкой области», — говорится в публикации. При этом официальной информации о взрывах пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли повторные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. Как он уточнил, взрывы произошли в Голосеевском районе столицы и на Оболони. Кроме того, в Печерский район выехали экстренные службы.

В тот же день сообщалось о взрывах в Харькове и Кропивницком в Кировоградской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.