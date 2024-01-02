В Японии загорелся самолет во время посадки

В международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся самолет авиакомпании JAL

В международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся самолет японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) во время посадки. Об этом свидетельствуют кадры телеканала NHK.

«В токийском аэропорту Ханеда горит самолет авиакомпании Japan Airlines», — сказано в сообщении. Уточняется, что службы приступили к тушению пожара. На видео можно заметить сильное возгорание после того, как самолет приземлился, а затем поднимающийся дым.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту китайского Чунцина. На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, которые были эвакуированы. В результате более 40 человек получили легкие ранения.

В мае прошлого года в Перу Boeing 767-322ER авиакомпании United Airlines загорелся сразу после взлета из аэропорта Лимы. Пилоты смогли развернуться и довольно быстро посадить лайнер на взлетно-посадочную полосу.