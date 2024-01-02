Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 2 января 2024Мир

В Японии загорелся самолет во время посадки

В международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся самолет авиакомпании JAL

Фото: Issei Kato / Reuters

В международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся самолет японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) во время посадки. Об этом свидетельствуют кадры телеканала NHK.

«В токийском аэропорту Ханеда горит самолет авиакомпании Japan Airlines», — сказано в сообщении. Уточняется, что службы приступили к тушению пожара. На видео можно заметить сильное возгорание после того, как самолет приземлился, а затем поднимающийся дым.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту китайского Чунцина. На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, которые были эвакуированы. В результате более 40 человек получили легкие ранения.

В мае прошлого года в Перу Boeing 767-322ER авиакомпании United Airlines загорелся сразу после взлета из аэропорта Лимы. Пилоты смогли развернуться и довольно быстро посадить лайнер на взлетно-посадочную полосу.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По Киеву выпущено рекордное число «Кинжалов». Какая техника могла бы с ними справиться?

      Европа побила рекорд по импорту СПГ в 2023 году

      Появились подробности о нападении на главу оппозиции Южной Кореи

      Мужчина пострадал при обстреле Белгорода со стороны Украины

      На Украине заявили об отказе от денег МОК

      Стало известно о десятках тысяч политзаключенных на Украине

      В Японии загорелся самолет во время посадки

      Стало известно о массированном ударе по объектам на Украине

      Стало известно о шести взрывах над Белгородом

      Минобороны подтвердило нештатный сход боеприпаса на российский населенный пункт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости