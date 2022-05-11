Самолет загорелся сразу после взлета и попал на видео

В Перу самолет United Airlines загорелся сразу после взлета и попал на видео

В Перу «Боинг» 767-322ER авиакомпании United Airlines загорелся сразу после взлета и попал на видео. Происходящее снял один из пассажиров, сообщает в своем Telegram-канале телеканал «Звезда».

Инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта Лимы. На кадрах видно, как низ самолета стал буквально искриться в воздухе.

Пилоты смогли развернуться и довольно быстро посадить лайнер на взлетно-посадочную полосу. В результате произошедшего никто не пострадал.

В сентябре 2021 года пассажирский самолет компании Air France, выполнявший рейс AF393 Пекин — Париж, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на высоте. Сообщается, что в задней части салона раздался хлопок и пошел черный дым. В результате было сильно повреждено одно из кресел лайнера.