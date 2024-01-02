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14:49, 2 января 2024Россия

ВСУ попытались совершить вторую за сутки атаку на Белгородскую область

Минобороны России: над Белгородской областью сбиты еще 5 украинских ракет
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить вторую за сутки атаку на Белгородскую область, системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить удар. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российские военные сбили еще пять ракет из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Таким образом, над регионом сбили уже девять ракет.

Минобороны назвало попытки атаки ВСУ актами терроризма. Во время попыток ударов по городу пострадали два человека, у одного из них серьезные ранения, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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