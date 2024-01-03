Белый дом заявил об угрозе частичного шатдауна

Официальный представитель Белого дома Жан-Пьер: США вновь угрожает шатдаун

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенным Штатам вновь угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, до него осталось 16 дней. «Вместо того, чтобы делать свою работу, республиканцы покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели», — отметила Жан-Пьер.

Ранее президента США Джо Байдена признали одним из семи главных политических неудачников года. Список таких американских политиков, куда вошел Байден, составил и опубликовал телеканал Fox News.