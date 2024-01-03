Иностранец попал в ДТП под Выборгом и насмерть замерз в лесу

Иностранец насмерть замерз в лесу после ДТП в Выборгском районе Ленобласти

Мужчина насмерть замерз в лесу после ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщает портал 47news.

Инцидент произошел вечером 1 января. 35-летний гражданин ближнего зарубежья на легковом автомобиле въехал в ограждение на трассе «Скандинавия», после чего бросил машину и убежал в лес.

Спустя несколько часов его обнаружили без признаков жизни. По предварительным данным, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

27 декабря в Ленинградской области мужчина и женщина с грудным ребенком отправились за новогодней елкой в лес и заблудились. Они зашли вглубь леса на 200 метров, но не смогли вернуться домой той же тропой. Неизвестно, сколько им пришлось блуждать по чаще, прежде чем их вывели.