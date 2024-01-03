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23:49, 3 января 2024Мир

Мертвого мужчину нашли в двигателе самолета в США

CNN: мертвого мужчину нашли в двигателе самолета в аэропорту в США

Фото: emanuviews / Unsplash

Тело мужчины обнаружили в двигателе самолета в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити в США. Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, погибший сам залез в двигатель в понедельник, 1 января. Отмечается, что 30-летний мужчина проник на охраняемую территорию аэропорта через аварийный выход. Затем он выбежал на часть взлетно-посадочной полосы, где проходят противообледенительные работы, и залез в двигатель воздушного судна.

Спустя некоторое время в двигателе был обнаружен посторонний предмет. Специалисты остановили самолет и нашли мертвого мужчину. Точные причины его смерти устанавливают.

Ранее сообщалось, что едва живого 20-летнего мигранта нашли с сильным переохлаждением во время технической проверки в нише шасси рейса, совершавшего полет из Алжира в Париж.

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