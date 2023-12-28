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22:11, 28 декабря 2023Мир

Едва живого мигранта нашли в нише шасси рейса из Алжира в Париж

Le Matin: мигранта с сильным переохлаждением нашли в нише шасси рейса в Париж

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Едва живого 20-летнего мигранта нашли с сильным переохлаждением во время технической проверки в нише шасси рейса, совершавшего полет из Алжира в Париж. Об этом сообщило французское издание Le Matin.

Безбилетника в состоянии тяжелой гипотермией обнаружили только после того, как самолет приземлился в аэропорту Париж-Орли. К инциденту подключили воздушную транспортную жандармерию и экстренные службы, после чего мужчину доставили в больницу. Близкий к ситуации источник сообщил, что ему удалось выжить.

Как уточняет издание, температура воздуха в подобных самолетных отсеках на высоте 12 километров может опускаться до минус 50 градусов.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился на замерзшую реку Колыму в Якутии, на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Сесть на взлетно-посадочной полосе пилотам помешал сильный туман, Росавиация организовала проверку.

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      Александра Синицына
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