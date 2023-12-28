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17:35, 28 декабря 2023Путешествия

Раскрыты новые подробности о посадке самолета на замерзшую реку в Якутии

«Авиаторщина»: посадить Ан-24 на полосу в Якутии пилотам помешал сильный туман

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сильный туман помешал пилотам Ан-24 «Полярных авиалиний» приземлиться на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Новые подробности о посадке лайнера на замерзшей реке в Якутии раскрыл Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, во время вылета из Якутска и за 35 минут до посадки в поселке Зырянка погодные условия не препятствовали посадке. За 90 километров до аэропорта самолет приступил к снижению, активное управление взял на себя второй пилот, а командир воздушного судна (КВС) контролировал происходящее и поддерживал связь с диспетчерами.

Когда лайнер снизился до 3,9 тысячи метров, ему дали разрешение на посадку, однако за 57 километров до авиагавани диспетчер сменил схему захода из-за тумана на ВПП. Экипаж увидел полосу не сразу, но вскоре сообщил о готовности к посадке. При этом, по словам командира, на земле стояла дымка.

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На высоте 100 метров лайнер вошел в приземный туман. «Я увидел очертания входного торца ВПП, вмешался в управление, довернув вправо, — рассказал КВС. — На пробеге диспетчер закричал: "Уходи, уходи на второй круг", — но было уже поздно».

В результате самолет отклонился от курса на два градуса и сел на речную косу в 80 метрах правее полосы.

Ранее Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился на замерзшую реку Колыму. На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Росавиация назвала произошедшее серьезным авиационным инцидентом и организовала проверку с комиссией.

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      Мария Борисова
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