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07:32, 3 января 2024Мир

В США обеспокоились возможным ответом Москвы на конфискацию российских активов

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия даст жесткий ответ на конфискацию своих активов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Конфискация замороженных на Западе российских активов поставит под угрозу собственные активы Соединенных Штатов и Европы в России. Об этом предупредил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он выразил опасения, что в таком случае Москва может дать жесткий ответ, присвоив активы Запада, которые все еще находятся в России. Бывший сотрудник ЦРУ также добавил, что конфискация российских активов подорвет доверие к доллару как резервной валюте. Кроме того, подобная мера лишь усилит позиции БРИКС, уверен он.

Ранее секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия заранее готовила ответные шаги на возможную конфискацию активов, замороженных западными странами, чтобы решение соответствовало ее интересам. До этого Песков называл конфискацию «потенциально чрезвычайно опасной для мировой финансовой системы» и пообещал, что Россия не оставит в покое тех, кто инициирует и проводит такую политику.

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      Марина Совина
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