Президент Ирана пообещал наказание для «врагов нации» за теракт в Кермане

Президент Раиси: кураторов и исполнителей теракта в Кермане выявят и накажут

Исполнители и кураторы теракта на кладбище в Кермане у места захоронения генерала Касема Сулеймани будут выявлены и наказаны, пообещал президент Ирана Ибрагим Раиси. Об этом сообщает Fars.

По словам главы государства, «враги нации» должны осознать, что подобные теракты никогда не смогут помешать «железной воле иранского народа» в сфере защиты исламских идеалов.

Раиси также заявил, что действия властей Ирана в борьбе с терроризмом станут «более решительными».

Взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер.