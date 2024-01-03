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08:41, 3 января 2024Бывший СССР

Президент Казахстана заявил о невозможности решить мировые проблемы без России

Токаев: с Луны ясно, что ни одна мировая проблема не может решаться без России

Фото: Press Service of the President of Kazakhstan / Reuters

Россия является страной, без которой не может быть решена ни одна из мировых проблем. Об этом в интервью Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан») заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он указал, что Москва играет очень важную роль в мировой политике и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. «Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это ясно с Луны», — сказал президент.

Токаев добавил, что считает президента России Владимира Путина человеком, который влияет на глобальный климат и словом, и делом.

В ноябре 2023 года Токаев выразил уверенность, что отношения с Россией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. Лидер Казахстана также подтвердил приверженность Астаны углублению сотрудничества с Москвой и заявил, что принципиальных проблем в отношениях Казахстана и России не существует.

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      Марина Совина
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