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00:54, 3 января 2024Россия

Российская ПВО сбила над морем в Севастополе ракету

Губернатор Развожаев заявил, что над морем в Севастополе сбили ракету

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбили ракету над морем в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Как отметили в спасательной службе Севастополя, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

По данным Telegram-канала Shot, местные жители сообщают о двух мощных взрывах.

Ранее на подлете к Белгороду система ПВО сбила девять воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет. В трех домовладениях в частном секторе оказались выбиты окна, также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.

Как уточнили в Минобороны РФ, были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха». Запуски ракет были зафиксированы в 22:30 по московскому времени.

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      Марина Совина
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