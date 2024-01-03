Российская ПВО сбила над морем в Севастополе ракету

Губернатор Развожаев заявил, что над морем в Севастополе сбили ракету

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбили ракету над морем в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Как отметили в спасательной службе Севастополя, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

По данным Telegram-канала Shot, местные жители сообщают о двух мощных взрывах.

Ранее на подлете к Белгороду система ПВО сбила девять воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет. В трех домовладениях в частном секторе оказались выбиты окна, также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.

Как уточнили в Минобороны РФ, были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха». Запуски ракет были зафиксированы в 22:30 по московскому времени.