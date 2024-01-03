Турция назвала позицию Запада по Украине и Газе верхом лицемерия

Глава МИД Турции Фидан назвал верхом лицемерия позицию Запада по Украине и Газе

Позиция западных стран по конфликту на Украине и в секторе Газа является верхом лицемерия. С такой оценкой в интервью газете Hürriyet выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Они не могут говорить о принципах добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это готовит почву для огромного геостратегического разрыва», — сказал он, добавив, что из-за происходящего в Газе и на Украине Запад растерял кредит доверия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за его политики в отношении сектора Газа.