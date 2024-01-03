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15:56, 3 января 2024Мир

В МИД отреагировали на призыв Польши поставить Украине дальнобойные ракеты

Захарова: слова Сикорского о поставках Украине ракет направлены против Польши
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв главы внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский передать Украине ракеты большой дальности для возможности нанесения ударов по территории России. В своем Telegram-канале дипломат написала, что подобные заявления направлены против самой же Варшавы.

Она отметила, что у Сикорского нет «выдающихся идей» и «свежих мыслей», только американские. «Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей», — добавила дипломат.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».

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