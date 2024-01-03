В МИД отреагировали на призыв Польши поставить Украине дальнобойные ракеты

Захарова: слова Сикорского о поставках Украине ракет направлены против Польши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв главы внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский передать Украине ракеты большой дальности для возможности нанесения ударов по территории России. В своем Telegram-канале дипломат написала, что подобные заявления направлены против самой же Варшавы.

Она отметила, что у Сикорского нет «выдающихся идей» и «свежих мыслей», только американские. «Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей», — добавила дипломат.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».