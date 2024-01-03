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16:47, 3 января 2024Наука и техника

В России согласились с Маском по одному вопросу

В МГУ поддержали точку зрения Маска о демографическом коллапсе в мире

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников поддержал точку зрения американского миллиардера и предпринимателя, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что миру грозит демографический коллапс. Об этом ученый сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

«Снижение рождаемости идет всюду, и нет никаких признаков, что оно остановится на уровне простого замещения поколений», — сказал Синельников, отметив, что на сегодня не существует признаков повышения рождаемости в будущем «хотя бы до уровня простого замещения поколений».

По словам профессора, население Земли к 2100-му году может уменьшится почти на миллиард человек.

Ранее Маск на своей странице в соцсети X заявил, что демографический коллапс является самой большой проблемой, с которой сталкивается человечество.

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      Виктория Кондратьева
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