Полковник армии США Макгрегор: приказ ВСУ держать оборону является невыполнимым

Приказ держать любой ценой оборону, данный военнослужащим Вооруженных сил Украины, является невыполнимым и обернется большими потерями для Киева. С такой критикой в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Если они просто высунут голову из окопа, то их позиции сразу засекут беспилотники. Артиллерия работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они не могут противостоять ничему из этого, единственное, что они могут сделать, это умереть на месте», — сказал отставной офицер.

По словам Макгрегора, Киев дает смертельные и невыполнимые приказы своим военным. Даже Москва не была готова к тому, что командование ВСУ решится на лобовые атаки хорошо укрепленных линий российской обороны, подчеркнул он.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации находятся на финальном этапе перед окончательной победой в специальной военной операции на Украине.