В США заявили об эффективном ответе Москвы на теракт в Белгороде

Эксперт Джонсон назвал эффективным ответ Москвы на украинский теракт в Белгороде

Ответ Москвы на украинский теракт в Белгороде в виде запуска шквала ракет по стратегическим целям показал свою эффективность, в то время как Киев не поражает ничего, кроме гражданских объектов, причем с применением кассетных боеприпасов. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование», — констатировал эксперт.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины не обладают такими резервами, чтобы запускать в ходе одного залпа больше нескольких ракет, а российские войска способны наносить в сто раз больше ударов в ответ.

«Украина остается в невыгодном положении», — подытожил бывший сотрудник ЦРУ.

30 декабря по центральным районам Белгорода украинскими войсками был нанесен ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.