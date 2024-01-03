«Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ благодаря голу Овечкина

Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над Питтсбург Пингвинз в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз». Результаты доступны на сайте лиги.

Прошедшая в Питтсбурге встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0). Помимо Овечкина, голами отметились Том Уилсон, Бек Маленстин и Мартин Фехервари. Столичный клуб прервал проигрышную серию из четырех матчей.

Это восьмой гол Овечкина в регулярном сезоне-2023/24 НХЛ и 830-й в карьере НХЛ. Таким образом форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 64 голов.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.