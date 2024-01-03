Захарова поздравила США с рекордным государственным долгом

Представитель МИД РФ Захарова поздравила США с госдолгом в $34 трлн

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила Соединенные Штаты с рекордным государственным долгом, который превысил 34 триллиона долларов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«С Новым госдолгом!» — написала дипломат, при этом первый слог в слове «госдолг» зачеркнут.

Ранее Министерства финансов США сообщило, что госдолг страны преодолел отметку в 34 триллиона долларов. За 2023 год этот показатель вырос на более чем четыре триллиона долларов.

