Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 3 января 2024Мир

Захарова поздравила США с рекордным государственным долгом

Представитель МИД РФ Захарова поздравила США с госдолгом в $34 трлн

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила Соединенные Штаты с рекордным государственным долгом, который превысил 34 триллиона долларов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«С Новым госдолгом!» — написала дипломат, при этом первый слог в слове «госдолг» зачеркнут.

Ранее Министерства финансов США сообщило, что госдолг страны преодолел отметку в 34 триллиона долларов. За 2023 год этот показатель вырос на более чем четыре триллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Евросоюз ввел санкции против крупнейшей компании по добыче алмазов из России

      Захарова поздравила США с рекордным государственным долгом

      На Западе отметили снижение рейтинга Зеленского из-за провала контрнаступления

      Двое пятиклассников избили ногами девочку-сироту у российской школы

      Рейс Москва — Махачкала экстренно приземлился в Волгограде

      Ученые нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

      Брат Нурмагомедова остался чемпионом Bellator вопреки проваленному допинг-тесту

      В Польше призвали передать Украине ракеты для ударов по России

      США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы в регионе

      Россиянин попал из сигнальной ракетницы в соседскую квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости